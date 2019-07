1 Im Kongo grassiert Ebola. (Archivbild) Foto: AP

Die Ebola-Krise im Kongo wird dramatischer. Das Gesundheitsministerium bestätigte am Sonntagabend den ersten Ebola-Fall in Goma, einer Stadt mit zwei Millionen Einwohnern.

Kinshasa - Das Ebola-Virus hat die kongolesische Großstadt Goma erreicht. Das Gesundheitsministerium bestätigte am Sonntagabend den ersten Ebola-Fall in der Stadt mit zwei Millionen Einwohnern. Sie liegt an der Grenze zu Ruanda. Bei dem Infizierten handele es sich um einen Pastor, der in der Stadt Butembo gewesen sei, hieß es.

Damit wird die Ebola-Krise im Kongo dramatischer. Der vor knapp einem Jahr begonnene Ausbruch zählt bereits die zweitmeisten Todesfälle in der Geschichte der Krankheit. Mehr als 1600 Menschen im Osten des afrikanischen Landes sind daran gestorben. Das Virus hat sich in Gegenden verbreitet, die zu gefährlich sind, um von Medizinern aufgesucht zu werden.