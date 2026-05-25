Ebola in Zentralafrika: Uganda meldet zwei neue Ebola-Fälle

2 Nach dem Ebolaausbruch im Kongo und in Uganda gibt es bereits mehr als 900 Verdachtsfälle vor allem in der Demokratischen Republik Kongo. (Archivbild) Foto: Moses Sawasawa/AP/dpa

Der aktuelle Ebola-Ausbruch umfasst bislang vor allem die Demokratische Republik Kongo. Doch auch aus dem Nachbarland Uganda werden neue Fälle gemeldet.











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Kampala - In Uganda sind nach Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums zwei weitere Ebola-Fälle nachgewiesen worden. Damit ist die Zahl der bestätigten Fälle in dem ostafrikanischen Land auf sieben gestiegen. Nach Angaben des Ministeriums handelt es sich bei den neuen Fällen um zwei Mitarbeiter einer privaten Klinik in Kampala. Sie seien in Behandlung, hieß es. Alle Kontaktpersonen würden überwacht und mit Blick auf ihre Kontakte nachverfolgt.