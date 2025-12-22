Ebersbach-Roßwälden: Familienbäckerei nach Katastrophe neu aufgestellt – was gibt’s?

In der Traditionsbäckerei Rau in Ebersbach-Roßwälden geht es mit neuem Elan weiter. Der Betrieb war nach der Hochwasserkatastrophe im Juni 2024 monatelang zu.
Das erste Weihnachten für die Großfamilie im runderneuerten Betrieb naht: In der Traditionsbäckerei Rau in Ebersbach-Roßwälden hat die junge Chefin Christina Speißer-Eberhardinger nach dem verheerenden Hochwasser im Sommer 2024 wieder den Backofen angeworfen und das Zepter von Mutter Dorothea Speißer übernommen. Auch in der sechsten Generation wird in Roßwälden traditionell handwerklich gebacken. Neuerdings gibt es dort auch Frühstück und Pizza.