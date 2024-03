14 In zwölf Meter Tiefe wurde die Grundsteinlegung gefeiert. Foto: Lichtgut/Zophia Ewska

Die LBBW Immobilien-Gruppe hat seit Dezember die Baufreigabe für das Projekt Vier Giebel. In den kommenden zwei Jahren soll an der Eberhardstraße ein Wohn- und Geschäftshaus entstehen.











Keyboardklänge und die Düfte von frisch zubereiteten Speisen stiegen am Dienstagnachmittag aus der Baugrube des Projekts Vier Giebel. Die Immobiliengruppe der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) hatte zur Grundsteinlegung ihres Wohn- und Geschäftshauses an der Eberhardstraße in der Stuttgarter Innenstadt eingeladen. Wer dabei sein wollte, musste aber zunächst einen sehr schmalen Treppenturm überwinden und zwölf Meter in die Tiefe steigen. „Das sind gefühlt 30 Meter“, sagte Frank Berlepp, der Sprecher der Geschäftsführung der LBBW Immobilien-Gruppe, und schmunzelte. Doch die Anstrengung hatte er gerne auf sich genommen. „Es war ein langwieriger Prozess, bis wir anfangen durften, zu bauen“, betonte Berlepp.