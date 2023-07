Eberhardstraße in Stuttgart 1942

15 In der Bildergalerie spazieren wir einmal durch die Eberhardstraße des Jahres 1942. Foto: Stadtarchiv Stuttgart

Die Eberhardstraße in Stuttgart-Mitte hat sich in den vergangenen Jahren zur eleganten Flaniermeile gemausert. 1942 ist der Eindruck noch eher gemischt – und die Straße ein Abbild des damaligen Alltags.









Stuttgart - Die Eberhardstraße ist eine Straße im konstanten Wandel. 1942, als die Bilder für unser Projekt „Stuttgart 1942“ entstehen, finden sich hier zahlreiche und vielseitige Geschäfte – so wie heute wieder. Dazwischen stehen Zerstörung und mehrfacher Neuaufbau. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist hier das Meiste kaputt. Zwischen Eberhardstraße und Hauptstätter Straße entstehen die „Vereinigten Hüttenwerke“, ein heute so legendärer wie schummriger Vergnügungsbezirk. In den 1970ern werden die Hütten abgerissen, das Schwabenzentrum entsteht – ein bis heute ungeliebter Betonklotz mit Verwaltungsbüros und Zwischennutzung, der immerhin den Lärm und Gestank der B14 von der Eberhardstraße abhält.