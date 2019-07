1 Alle deuten auf ihn, alle haben ihn gern: Eberhard Kammerer mit den Kindern „seiner“ 4b. Foto: factum/

Eberhard Kammerer geht zum Schuljahresende in den Ruhestand. Er war 42 Jahre lang Lehrer und Schulleiter – davon seit 1992 in Hemmingen. Die Schule hat in dieser Zeit viel mitgemacht, jetzt ist sie nur noch eine Grundschule mit 250 Kindern.

Hemmingen - Aufräumen jetzt, wir sind fertig!“ 19 Mädchen und Jungs wirbeln durcheinander, packen ihre Sachen, stellen Stühle auf die Tische. Mittendrin ein großer Mann mit grauen Haaren. Er lacht. An der Tafel steht „Hitzefrei ab 12.10 Uhr“. Jetzt ist es aber erst 10.20 Uhr. Sachkunde und Mathe sind rum. Einige dürfen schon heim, andere müssen noch zum Religionsunterricht. Eberhard Kammerer geht zurück ins Rektorat. Der Schulleiter der Grundschule in Hemmingen unterrichtet auch – eben in der 4b.

Es ist „ok, wenn er mal schreit“

Leonara, Saskia, Melina, Lisa und Felix sind begeistert von ihrem Klassenlehrer. „Echt nett“ sei er, „er macht Witze“, „manchmal ist er streng“, plappern sie durcheinander. „Es ist aber ok, wenn er mal schreit“, meint ein Bub im Hinausgehen. Wenn das nicht lauter Einsen und Zweien sind. Kammerer kriegt das mit und lacht. „Kann nicht sein.“ Der 66-Jährige ist begeisterter Lehrer, auch noch nach 42 Jahren im Schuldienst. Mit den Sommerferien geht er in den Ruhestand, seine Nachfolgerin wird die Konrektorin Konstanze Aßmann.

Die Schule war einst eine Grund- und Hauptschule, wurde dann Werkrealschule und erhielt die zehnte Klassenstufe dazu, ist seit 2017 wieder eine reine Grundschule. Lehrer, Eltern und Schüler sind stolz auf ihren Chef – das zeigt schon die Feier am 19. Juli in der Aula der Schule. In der Einladung wird Eberhard Kammerer als „die von allen geschätzte Spitze“ bezeichnet. „Seine Gelassenheit und sein Humor“ sollen das Motto für diesen Abschied sein.

Eltern heute „im Großen und Ganzen friedlich“

Diese beiden Eigenschaften spürt der Besucher schon nach wenigen Minuten im Klassenzimmer. Und auch, wenn Eberhard Kammerer über sein Berufsleben als Pädagoge und seine Ziele erzählt. Als Grundschullehrer hat er 1977 an der Uhlandschule in Ludwigsburg angefangen, war in den späten Achtzigern drei Jahre lang kommissarischer Leiter der Flattichschule in Münchingen und wurde 1992 Schulleiter in Hemmingen.

Sein Credo lautete „Wir müssen die Kinder erreichen, um die Eltern zu erreichen“. Intensiver Austausch mit Müttern und Vätern und gelegentlich anstrengende Gespräche gehörten heute dazu – nicht nur bei Helikoptereltern. Von Negativbeispielen ließ sich Kammerer nie aufreiben. Heute seien die Eltern „im Großen und Ganzen friedlich“, meint er, das sei schon anders gewesen. Heute besuchten Kinder die Schule, deren Mütter er bereits unterrichtet habe. „Dann wird’s Zeit zu gehen.“

Kammerer war nicht nur Lehrer

Die Kinder standen für ihn immer im Vordergrund – zuerst die aller neun oder zehn Klassenstufen, in den letzten Jahren die der ersten vier Klassen. Wobei er größten Respekt hat vor den Kolleginnen („ich bin der einzige Mann hier“), die die „Einser“ unterrichten. „Das ist die Königsdisziplin. Die Kinder können noch nicht lesen und schreiben; sie haben noch nicht gelernt, auch nur eine Viertelstunde ruhig zu sitzen, sind nicht strukturiert.“ Im nächsten Schuljahr werden es wieder drei fast volle Klassen sein – ohne ihn.

Der Pädagoge war aber nicht nur in der und für die Schule aktiv, sondern für alle Hemminger: Für die Freien Wähler saß er von 1999 bis 2014 im Gemeinderat. „Das ist von Vorteil“, meint er – auch wenn dieses Ehrenamt Zeit kostet. „Da wirst du kritisch beäugt, aber es ist gelungen.“ Der Gemeinderat und die Verwaltung hätten der Schule immer Gutes tun wollen – und das mit der jahrelangen Sanierung auch getan. Erst jetzt würden die letzten Arbeiten erledigt. Dass dazwischen eine Phase war, in der die Schule wegen der Auswirkungen eines Sanierungsrückstandes als „Schimmelschule“ selbst im Landesfernsehen bekannt wurde – das hat ihn geärgert. Daran ist letztlich auch der Ortsbaumeister gescheitert.

Fürs Kollegium gibt es eine Grillparty daheim

Kammerer ist zufrieden. Mit der Schule, mit dem Drumherum, mit sich. Zum Schluss gibt’s eine Premiere nach dem offiziellen Abschied: eine Grillparty für das Kollegium bei ihm daheim. „Ich hab viel erreicht, ich kann gehen.“ Klingt fast wie das Motto für die eigene Beerdigung. Ist aber der Start in eine neue Lebensphase. Seine Frau, bis jetzt Lehrerin in Markgröningen, geht mit ihm in den Ruhestand. „Jeder will Zeit für sich, wir wollen auch viel gemeinsam machen.“ Nach Chile reisen etwa. Erstmals außerhalb der Ferien.