Eberdingen-Hochdorf Autos auf Firmengelände brennen aus

Von red/pho 27. Dezember 2017 - 14:54 Uhr

Die Freiwillige Feuerwehr Eberdingen rückte mit 35 Einsatzkräften aus (Symbolbild). Foto: dpa

Auf einem Firmengelände in Eberdingen fängt aus ungeklärter Ursache ein Auto Feuer. Der Sachschaden ist hoch.

Eberdingen - Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist am frühen Mittwochmorgen auf dem Gelände einer Firma an der Industriestraße im Eberdinger Ortsteil Hochdorf (Kreis Ludwigsburg) ein geparkter VW in Brand geraten. Das Feuer war nach Angaben der Polizei kurz vor 6 Uhr einem Zeugen aufgefallen, der sofort die Polizei verständigte. Dennoch brannte das Fahrzeug vollständig aus.

Ein daneben geparkter Ford wurde ebenfalls ein Opfer der Flammen und auch die angrenzende Halle der Firma wurde in Mitleidenschaft gezogen. An beiden Autos entstand ein Totalschaden. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Schaden auf eine Summe von etwa 45.000 Euro.

35 Feuerwehrleute waren im Einsatz

Personen wurden nicht verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Eberdingen rückte mit vier Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften an den Brandort aus.

Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter der Telefonnummer 07141/18-9 entgegen.