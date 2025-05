Ebenso John Krasinski: Domhnall Gleeson: Steve Carell ermutigte ihn zu „The Office“-Spin-off

1 Domhnall Gleeson ist der Hauptdarsteller im "The Office"-Spin-off "The Paper". Foto: imago/Cover-Images

Domhnall Gleeson wird bald im "The Office"-Spin-off "The Paper" zu sehen sein. Für die Rolle holte er sich davor ermutigende Ratschläge bei Steve Carell und John Krasinski.











Link kopiert



Domhnall Gleeson (42) hat sich, bevor er beim "The Office"-Spin-off "The Paper" zugesagt hat, Rat bei zwei Originalserienstars eingeholt. Im Interview mit "People" verriet der Schauspieler, dass er sowohl mit Steve Carell (62) als auch mit John Krasinski (45) Rücksprache hielt, bevor er seine Serienrolle in der neuen "The Office"-Serie annahm.