Mit "Ebenezer: A Christmas Carol" soll Johnny Depp seine erste große Hollywood-Rolle seit seinem bitteren Rosenkrieg mit Ex-Frau Amber Heard ergattert haben.
Johnny Depp (62) hat offenbar wieder ein großes Hollywood-Projekt an Land gezogen. Der Film "Ebenezer: A Christmas Carol" wird Medienberichten zufolge derzeit von Paramount Pictures geplant. Der 62-Jährige könnte darin die Hauptrolle übernehmen. Die Neuverfilmung von "Charles Dickens' Weihnachtsgeschichte" soll im November 2026 in die Kinos kommen.