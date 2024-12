Easey-Street-Morde: Australiens Polizei klärt Doppelmord nach fast 50 Jahren auf

1 In Australien hat die Polizei einen fast 50 Jahre zurückliegenden Doppelmord aufgeklärt (Archivfoto). Foto: IMAGO/AAP/IMAGO/SUPPLIED BY VIC POLICE

In Australien hat die Polizei einen fast 50 Jahre zurückliegenden Doppelmord aufgeklärt. Der 65-jährige Tatverdächtige wurde am Dienstagabend von Italien an Australien überstellt.











Link kopiert



In Australien hat die Polizei einen fast 50 Jahre zurückliegenden Doppelmord aufgeklärt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde der 65-jährige Tatverdächtige am Dienstagabend von Italien an Australien überstellt. Am Mittwoch sollte er nach einem Verhör dem Haftrichter vorgeführt und formell beschuldigt werden. In dem Fall geht es um zwei Morde und eine Vergewaltigung.