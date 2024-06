Earthshot-Prize-Podiumsdiskussion: Hannah Waddingham bringt Prinz William zum Lachen

Hannah Waddingham (49) hat für Heiterkeit bei Prinz William (42) gesorgt. Die britische Schauspielerin und der Thronfolger nahmen gemeinsam an einer Podiumsdiskussion zum Earthshot Prize in London teil. Der "Ted Lasso"-Star leitete die Runde mit Geschäftsführerin Hannah Jones, Treuhänderin Tokunboh Ishmael und Prinz William, die über den Umweltpreis sprachen, der 2020 von William und David Attenborough (98) ins Leben gerufen wurde.

Applaus und Lacher für Hannah Waddingham

Bei dem Gespräch schwärmte der Prinz von Wales britischen Medienberichten zufolge über Hannah Jones und ihren Einsatz für den Earthshot Prize. Sie habe in den vergangenen vier Jahren "nicht nur das Flugzeug geflogen, sondern es auch gebaut, Getränke serviert, für alle Notausgänge gesorgt und es gelandet..." Noch bevor William seinen Satz beenden konnte, unterbrach ihn Waddingham und sagte: "Weil sie eine Frau ist." Als Reaktion gab es nicht nur eine Menge Applaus vom Publikum. Der Royal stimmte der Schauspielerin zu, bevor er mit ihr zusammen lachte.

Zuvor sollen sich Prinz William und Hannah Waddingham bereits über den aktuellen Film der 49-Jährigen ausgetauscht haben: "Glückwunsch zu 'The Fall Guy'", soll der Thronfolger laut "Daily Mail" gesagt haben - und auch gleich gespoilert haben, welche Rolle die Schauspielerin am Ende in dem Streifen spielt.

Der Earthshot Prize wird in Kapstadt verliehen

Der Earthshot Prize wird im November in Kapstadt, Südafrika, verliehen. Zum ersten Mal fand die Verleihung des Umweltpreises 2021 in London statt, im Dezember 2022 dann in Boston, vergangenes Jahr in Singapur. Earthshot soll insgesamt zehn Jahre laufen und in dieser Zeit Preise im Wert von mehr als 50 Millionen Dollar vergeben. Ob William mit seiner Ehefrau Prinzessin Kate (42) im Herbst nach Kapstadt reisen wird, ist noch nicht bekannt. Die Prinzessin von Wales wird derzeit wegen einer Krebserkrankung behandelt.