Earthshot Prize Awards: In Südafrika angekommen: So strahlend sah man Prinz William selten

In Südafrika angekommen: So strahlend sah man Prinz William selten

1 Prinz William ist wieder in Südafrika. Foto: ddp/EMPICS/Chris Jackson

Prinz William ist endlich wieder in Südafrika und offenbar überglücklich. Auf X teilt er Fotos und Videos, die ihn mit einem Grinsen zeigen, das man in der Form selten auf dem Gesicht des Prinzen gesehen hat.











Prinz William (42) ist in Südafrika gelandet - und hat offenbar jetzt schon eine sehr gute Zeit. Auf X teilte er am Montagmittag mit, es sei "großartig", zurück in Südafrika zu sein. Zu einem Video mit Eindrücken und Landschaftsaufnahmen von Kapstadt heißt es weiter: "Was für eine Woche liegt vor uns mit den vierten jährlichen @EarthshotPrize Awards und dem @united4wildlife Gipfel. Wir können es kaum erwarten, sie mit Ihnen zu teilen."