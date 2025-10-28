Earthshot Prize 2025: Prinz William reist ohne Prinzessin Kate nach Brasilien

Prinz William reist allein nach Rio de Janeiro, um dort die Gewinner seines Earthshot Prize zu küren. Prinzessin Kate bleibt während der Herbstferien bei den drei Kindern zu Hause - und hat gute Gründe dafür. Die Familie steht vor einem großen Umzug und verarbeitet ein hartes Jahr.

Prinz William (43) macht sich bald auf den Weg nach Rio de Janeiro - allerdings ohne seine Frau, Prinzessin Kate (43). Der britische Thronfolger wird die Verleihung seines Earthshot Prize in Brasilien am 5. November solo bestreiten, während Kate zu Hause bei den Kindern bleibt. Der Preis, der weltweit nach Umweltlösungen mit dem größten Potenzial sucht, verleiht fünf Gewinnern jeweils eine Million Pfund, umgerechnet etwa 1,15 Millionen Euro.

In diesem Jahr verstärkt das brasilianische Supermodel Gisele Bündchen den Preis-Rat, gemeinsam mit Naturfilmer Sir David Attenborough, Schauspielerin Cate Blanchett, Sternekoch José Andrés und der Generaldirektorin der Welthandelsorganisation, Dr. Ngozi Okonjo-Iweala. Nach der Preisverleihung wird William am 6. November zur UN-Klimakonferenz nach Belém weiterreisen.

Herbstferien und Familienzeit

Wie das "People"-Magazin berichtet, konzentriert sich Prinzessin Kate derweil auf ihre drei Kinder: Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) haben gerade Herbstferien von ihrer Schule.

Doch das ist nicht der einzige Grund, warum Kate zu Hause bleibt. Die Familie steht vor einem bedeutenden Umzug - in den kommenden Wochen verlässt sie Adelaide Cottage in Windsor und zieht in die nahegelegene Forest Lodge, ebenfalls auf dem Windsor Great Park Anwesen. Statt vier Schlafzimmer werden sie künftig acht zur Verfügung haben.

Prinzessin Kate nahm an zwei Earthshot Prize Events teil

Prinzessin Kate nahm an den ersten beiden Earthshot-Zeremonien teil: Im Oktober 2021 war sie in London dabei, im Dezember 2022 reiste sie mit nach Boston. Die Preisverleihung 2023 in Singapur verpasste sie - damals stand Prinz George eine wichtige Schulprüfung bevor, und seine Mutter wollte ihn unterstützen.

Bei der Preisverleihung 2024 in Kapstadt, Südafrika, war sie ebenfalls nicht anwesend. Dies hatte einen ernsten Hintergrund. Kate verbrachte den Großteil des vergangenen Jahres zurückgezogen aus der Öffentlichkeit, nachdem bei ihr Krebs diagnostiziert wurde. Im Januar 2025 verkündete sie, dass sie in Remission ist - doch die Genesung braucht Zeit.

Der Umzug soll einen Neuanfang für die Familie markieren. Seit sie im August 2022 nach Adelaide Cottage gezogen waren, mussten sie schwere Zeiten durchstehen: Der Tod von Williams Großmutter Queen Elizabeth II. (1926-2022), die Krebsdiagnosen von Kate und König Charles - der 76-Jährige wird immer noch behandelt. William bekannte kürzlich in einem Interview mit Schauspieler Eugene Levy für dessen Apple-TV-Serie "The Reluctant Traveler", es sei "das härteste Jahr gewesen, das ich je erlebt habe."