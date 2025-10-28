Earthshot Prize 2025: Prinz William reist ohne Prinzessin Kate nach Brasilien

Prinz William reist allein nach Rio de Janeiro, um dort die Gewinner seines Earthshot Prize zu küren. Prinzessin Kate bleibt während der Herbstferien bei den drei Kindern zu Hause - und hat gute Gründe dafür. Die Familie steht vor einem großen Umzug und verarbeitet ein hartes Jahr.
Prinz William (43) macht sich bald auf den Weg nach Rio de Janeiro - allerdings ohne seine Frau, Prinzessin Kate (43). Der britische Thronfolger wird die Verleihung seines Earthshot Prize in Brasilien am 5. November solo bestreiten, während Kate zu Hause bei den Kindern bleibt. Der Preis, der weltweit nach Umweltlösungen mit dem größten Potenzial sucht, verleiht fünf Gewinnern jeweils eine Million Pfund, umgerechnet etwa 1,15 Millionen Euro.