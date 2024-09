Earth Night in Stuttgart: Dunklere Nacht als Zeichen für den Klimaschutz

1 Stuttgart bei Nacht: Normalerweise leuchtet die Stadt. Foto: Imago /vmd-images/Simon Adomat

Je dunkler Stuttgart in der Nacht von Freitag auf Samstag ist, desto mehr machen mit. Denn von 22 Uhr werden am 6. September bundesweit im Rahmen der sogenannten „Earth Night“ die Lichter abgeschaltet. Es geht um ein Zeichen für den Klimaschutz und gegen Lichtverschmutzung; gemeint ist damit, dass Nächte durch Leuchtreklamen, Strahler und andere Lichter inzwischen viel heller sind, als der Natur und dem Getier gut tut. Auch die Stadt Stuttgart beteiligt sich an der Aktion.