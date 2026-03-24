Earth Hour: In Holzgerlingen geht das Licht aus

Die Earth Hour – eine Klimaschutzaktion der Natur- und Umweltschutzorganisation WWF – findet am Samstag, 28. März statt. Um 20. 30 Uhr wird dann für eine Stunde das Licht gelöscht, um damit ein symbolisches Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz zu setzen. Auch die Stadt Holzgerlingen beteiligt sich wieder an der Aktion und wird die Beleuchtung der städtischen Gebäude sowie des Kunstwerks vor dem Neuen Rathaus ausschalten. Ergänzend gibt es vielfältiges Programm, um auf den Klima- und Umweltschutz aufmerksam machen.

Magisches Licht im Stadtpark Foto: Stefanie Schlecht Veranstalter ist die Bürgerstiftung Holzgerlingen, die zum zweiten Mal den Holzgerlinger Lichterzauber veranstaltet. Die Veranstaltung findet im Stadtpark „Alter Friedhof“ statt: Mehr als 1500 Lichttüten formen ein kunstvolles Labyrinth, während LED Lichtinstallationen die alten Bäume farbenprächtig in Szene setzen. Besucher können beim UV-Schminken selbst Teil der Lichtkunst werden oder einfach nur karibischen Klängen auf der Kleinkunstbühne lauschen – in diesem Jahr sorgt ein Steel-Pan-Orchester für den musikalischen Rahmen. Für das leibliche Wohl ist mit einem Essen- und Getränkeverkauf gesorgt.

Abbau mit A-capalla-Musik

Los geht es auch um 20.30 Uhr. Nach einem kurzen Moment der Stille folgt eine circa zehnminütige Impulsaktion des „Aktionskreis Eine Welt“ im Schein des Kerzenlichts, um gemeinsam auf den Abend und unsere Verantwortung für die Zukunft zu blicken. Im Anschluss an die Impulsaktion klingt die Veranstaltung bei reduzierter Notbeleuchtung behutsam aus, während parallel bereits mit dem Abbau begonnen wird – jede helfende Hand sei willkommen, wie die Stadt schreibt. Ein vierstimmiges Vocalensemble aus Holzgerlingen sorgt dabei mit ruhiger, stimmungsvoller A-cappella-Musik für einen harmonischen Ausklang. Zudem gibt es ein Rahmenprogramm, das bereits um 16.30 Uhr beginnt: Im Rektor-Franke-Haus (Stadtbibliothek) gibt es fünf Kurzvorträge mit Bildern über lokale Projekt für den Klimaschutz. Wie im Vorjahr lädt die Stadtverwaltung zu einem gemeinsamen Lichter- und Laternenlauf ein. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Rektor-Franke-Haus, Laternen und Lichter bitte selbst mitbringen. Zielort ist der Holzgerlinger Lichterzauber.