1 Auch der Fernsehturm schaltet für die diesjährige Earth Hour eine Stunde lang die Beleuchtung ab. Foto: Andreas Rosar

In 180 Ländern wird es am 27. März wieder dunkel: Weltweit gehen dann in den Städten für die diesjährige Earth Hour eine Stunde lang die Lichter aus. Auch einige Gebäude in Stuttgart sollen dafür auf Beleuchtung verzichten.

Stuttgart - Auch in diesem Jahr sollen rund um den Globus wieder die Lichter ausgehen: Die Earth Hour, die von der Organisation „World Wildlife Fund“ (WWF) initiiert wird, findet am 27. März statt und steht unter dem Motto „Licht aus. Klimaschutz an.“. Es handelt sich dabei um die größte weltweite Klima- und Umweltschutzaktion. Der WWF ruft jedes Jahr Menschen, Städte und Unternehmen dazu auf, um 20.30 Uhr Ortszeit für eine Stunde das Licht abzuschalten. So solle ein Zeichen für eine lebendige Umwelt gesetzt und Bewusstsein für den Klimawandel geschaffen werden, wie es auf der Website der Organisation heißt.

Städte, Firmen und Privatleute aus 180 Ländern beteiligen sich an der Aktion. Einige Metropolen in Europa verzichten dazu auf die Außenbeleuchtung für Denkmäler und Sehenswürdigkeiten. Beispielsweise werden in Paris die Lichter des Eiffelturms ausgeschaltet. Auch das Kolosseum in Rom soll sich eine Stunde lang in Dunkelheit hüllen. In Deutschland verzichten unter anderem das Brandenburger Tor in Berlin, der Kölner Dom und die Frauenkirche in München in diesem Zeitraum auf Beleuchtung. Außerdem schalten auch einige Unternehmen die Lichter in den Firmengebäuden aus.

Auch Stuttgart macht mit bei der Earth Hour

In Stuttgart sollen ebenfalls an einigen öffentlichen Orten die Lichter ausgehen. Wie aus einer Übersicht des WWF hervorgeht, werden sich das Landesmuseum Stuttgart, das Alte Schloss und das Kunstmuseum am Samstagabend im Dunkeln befinden. Auch an Brunnen, Denkmälern und Kirchen soll in der Stadt in dieser Stunde keine Beleuchtung strahlen. Zudem beteilige sich der Stuttgarter Fernsehturm in diesem Jahr zum ersten Mal an der Aktion, verkündet die Stadt auf ihrer Website. Dazu werden die Lichter in den Etagen des Turmkorbs und die Drehfeuer ausgeschalten. Nur die sicherheitsrelevanten Leuchten bleiben laut der Stadt in diesem Zeitraum an.

Bei der Earth Hour machen laut WWF außerdem die L-Bank, die Landesbank Baden-Württemberg, die SV SparkassenVersicherung sowie das Unternehmen Pricewaterhouse Coopers GmbH in Stuttgart mit. Die Stadt fordert außerdem auch Privatleute dazu auf, in ihrem Zuhause für die Stunde das Licht auszuschalten und stattdessen Kerzen zu verwenden. Mit den Hashtags #LichtAus und #EarthHour solle die Erfahrung zusätzlich auf Social Media geteilt werden.