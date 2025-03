Earth Hour 2025: Zeichen für den Klimaschutz: In Stuttgart wird es am Samstag dunkel

Zeichen für den Klimaschutz: In Stuttgart wird es am Samstag dunkel

Am 22. März geht auch dieses Jahr wieder an zahlreichen Gebäuden für eine Stunde lang die Beleuchtung aus. Auch die Stadt Stuttgart beteiligt sich an der Aktion.











Am Samstag, den 22. März gehen in Stuttgart die Lichter aus- das liegt nicht an einem Stromausfall, sondern an der sogenannten Earth Hour. Die von der Umweltschutzorganisation World Wide Fund For Nature (WWF) ins Leben gerufene Maßnahme ist eine Protestaktion und soll auf den bewussten Umgang mit unseren Ressourcen aufmerksam machen. Zudem soll sie laut WWF auch als freiwillige Energiesparmaßnahme fungieren.