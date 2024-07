Unter neuem Namen geht der Fußball-Klassiker „FIFA“ in die zweite Saison. Wann erscheint die neue Ausgabe des Videospiels FC 25? Was bisher bekannt ist.

2022 erschien mit „FIFA 2023“ der letzte Teil der FIFA-Reihe. Für viele Fans der Fußball-Simulation ging damit eine Ära zu Ende, denn rund 30 Jahre lang war der Computerspiel-Klassiker nur als „FIFA“ bekannt. Dann beendete der Videospiel-Gigant Electronic Arts (EA) die Zusammenarbeit mit dem Weltfußballverband – und das alte „FIFA“ war Geschichte.

Im vergangenen Jahr wurde das Logo und der Name des Spiels auf „EA Sports FC 24“ geändert – nun steht der Release von „EA Sports FC 25“, auch FC 25 genannt an. Dazu gibt es wie jedes Jahr auch neue Features. Doch wann kommt das Spiel auf den Markt?

Lesen Sie auch

Wann kommt FC 25?

In den letzten Jahren erschienen die FIFA-Spiele immer Ende September oder Anfang Oktober. EA Sports FC 24 setzte diesen Trend im letzten Jahr mit dem 29. September 2023 fort. Konkret hat EA seine wichtigsten Fußballspiele entweder am letzten Freitag oder am ersten Oktober eines jeden Jahres herausgebracht. Wenn dieser Trend anhält, könnte FC 25 am Freitag, den 27. September 2024 veröffentlicht werden.

Wie viel wird FC 25 kosten?

Offizielle Preise gibt es noch nicht. Wie aber etwa der „Kicker“ schreibt, wird das Spiel vermutlich den üblichen Preis haben:

Standard Edition:

PC: 70 Euro

PlayStation und Xbox: 80 Euro

Switch: 60 Euro

Ultimate Edition:

PC: 100 Euro

PlayStation und Xbox: 110 Euro

Trailer zeigt erste Details

Das Unternehmen hat am vergangenen Montag, 15. Juli, das Cover von „EA Sports FC 25 Ultimate Edition veröffentlicht. Das Cover der Ultimate Edition zeigt ehemalige und aktuelle Fußballstars wie Gianluigi Buffon, Aitana Bonmati, Jude Bellingham, Zinedine Zidane und David Beckham.

Für kommenden Mittwoch, 17 Juli, ist die Veröffentlichung der ersten Details zum diesjährigen Spiel geplant, darunter auch ein Trailer.