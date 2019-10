1 Die Rollerverleiher haben während des Wasens in Bad Cannstatt Sperrzonen eingerichtet. Foto: dpa/Christoph Soeder

Die Stadt hat – anders als München – rund um das Volksfest kein E-Scooter-Verbot erlassen. Das war auch nicht notwendig. Die Betreiber haben selbst dafür gesorgt.

Stuttgart - Eine offizielle, von der Stadt verhängte Sperrzone für E-Scooter rund um den Wasen existiert nicht. Deswegen haben die Vermieter zu eigenen Maßnahmen gegriffen: Sie haben die Zone selbst eingerichtet. Die beiden aktuell in Stuttgart vertretenen Anbieter handhaben diese Abgrenzung unterschiedlich, jedoch mit der gleichen Intention: Sie wollen aus Sicherheitsgründen das alkoholisierte Wasenpublikum von ihren Mietrollern fernhalten.

Das Unternehmen Lime hat eine „Verbotszone“ eingerichtet. Innerhalb dieser dürfen die Scooter nicht abgestellt werden, können dort folglich auch nicht angemietet werden. Das habe Lime per GPS-Steuerung so programmiert, sagt ein Unternehmenssprecher. „Das ist natürlich nicht auf den Meter genau. Es kann schon vorkommen, dass sie noch ein paar Meter innerhalb der Zone fahren. Aber dann gehen die Motoren aus“, fügt er hinzu. Wenn ein Roller noch weiter in die Verbotszone kommt, dann sei er vermutlich geschoben worden.

Voi hat ganz Bad Cannstatt vorerst ausgelassen

Auch Voi hält seine E-Scooter vom Wasen fern. Das Unternehmen habe nicht nur den Wasen und die umliegenden Straßen mit einer Bannmeile versehen, sondern komplett darauf verzichtet, nach Bad Cannstatt zu expandieren, „denn die Sicherheit der Kunden steht bei uns an erster Stelle“, teilt Claus Unterkircher, der General Manager bei Voi für den Raum Deutschland, Österreich und Schweiz, mit. Daher ende das Einzugsgebiet aktuell in Stuttgart-Ost am Neckar, solange das Cannstatter Volksfest läuft. Was er mit Sicherheit meint, fügt der Voi-Manager nicht explizit hinzu. Man muss jedoch nicht lange nachdenken um darauf zu kommen, dass damit gemeint ist, alkoholisierte Fahrten nach dem Festzeltbesuch zu verhindern. Zu erkennen ist diese unsichtbare magische Grenzlinie an den regelrechten Roller-Rudeln, die sich Abend für Abend an der Gaisburger Brücke bilden: Dort, wo nichts mehr geht mit dem E-Motor, stellen die Wasenbesucher das Rollern ein und bewältigen die restlichen Meter über den Neckar zum Bierzelt zu Fuß.

Eigentlich sind derlei Ansammlungen abgestellter Roller vom Anbieter nicht gewünscht. Die Richtlinien für Stuttgart sehen vor, dass nicht mehr als fünf Roller pro sogenanntem Knotenpunkt – den zentralen Anmietstellen – stehen dürfen. Jedoch habe man technische Möglichkeiten, die Roller zu orten und dadurch auf Angebot und Nachfrage zu reagieren – sprich die Gefährte einzusammeln und neu über das Stadtgebiet zu verteilen.

Dass Vorsicht geboten ist, wenn Scooter für alkoholisierte Fahrer zur Verfügung stehen, zeigt ein Blick auf die Zahlen der Polizei für den Monat September: Es hagelte 55 Anzeigen im Zusammenhang mit Scootern und Alkohol. 31 davon waren Strafanzeigen, weil die Fahrer einen Wert von 1,1 Promille oder mehr hatten. Dabei legen die Staatsanwaltschaft beziehungsweise ein Gericht fest. Der Führerschein muss danach neu beantragt werden.