1 Taxischlange in Bad Cannstatt: Eine Dreiviertelstunde fürs Laden verplempern, kann sich ein Taxiunternehmer nicht leisten, sagt Iordanis Georgiadis, Vorstandsvorsitzender der Taxi-Auto-Zentrale in Stuttgart.

Von den 700 Taxis in Stuttgart fahren bisher nur 22 elektrisch. Weil das nicht zum Klimaziel passt, bringen die Grünen Regeländerungen ab 2025 ins Spiel. Das Taxigewerbe beschreibt sich als anpassungsfähig – unter Bedingungen .









Die Grünen in Stuttgart haben gesehen, wie es die Hamburger machen und richten den Blick nun auf die rund 700 Taxis in der Landeshauptstadt. In Hamburg läuft seit 2021 das Projekt Zukunftstaxi. Mehr als 500 E-Taxis seien inzwischen auf der Straße, von 2025 an sollen die Konzessionen nur noch an emissionsfreie Fahrzeuge vergeben werden. Ein Modell für Stuttgart?