1 Der deutsche Automobilzulieferer Webasto, bekannt für Dächer und Standheizungen, hat sein Portfolio der wachsenden Nachfrage nach Elektroautos entsprechend angepasst. Foto: Webasto Group

Der deutsche Automobilzulieferer Webasto stellte frühzeitig die Weichen in Richtung Elektromobilität. Eine Grundsatzentscheidung, die sich jetzt bezahlt macht. Auf der Battery Show Europe vom 28. bis 30. Juni in Stuttgart zeigt Webasto seine Batterie- und Ladelösungen.















Stuttgart - „Überall Krise”, „dramatische Situation“, „keine Normalität in Sicht“: Die Berichterstattung der letzten Monate über die Zulieferbranche der Automobilindustrie darf getrost als fatalistisch bezeichnet werden. In einer wirtschaftlich angespannten Situation, wie es sie in Deutschland seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat, müssen die Unternehmen den Spagat zwischen Investitionen und Einsparungen meistern, den Umstieg auf die E-Mobilität bewältigen - und gleichzeitig die Weichen für eine nachhaltige Produktion stellen.

Umsatzsteigerung trotz Pandemie und Lieferengpässen

Für viele Betriebe ist die Situation eine große Herausforderung. Auch der deutsche Automobilzulieferer Webasto aus Stockdorf bei München hat seit zwei Jahren mit den Folgen der Pandemie, Halbleiterengpässen und steigenden Materialkosten zu kämpfen, wie der Vorstandsvorsitzende Dr. Holger Engelmann bei einer Pressekonferenz im Mai einräumte. Trotzdem konnte das Familienunternehmen seinen Umsatz im vergangenen Jahr sogar um 404 Millionen Euro auf insgesamt 3,7 Milliarden Euro steigern – ein Plus von 12,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Große Investitionen in die Elektromobilität

Ein Grund für den Erfolg: Das schnell wachsende Geschäft mit Lösungen für die E-Mobilität. „Seit 2015, seit der Entscheidung, in die Elektromobilität einzusteigen, hat Webasto rund 700 Millionen Euro in diesen Bereich investiert“, erklärte Engelmann. Das Geld sei unter anderem in die Erweiterung des Produktangebots um Batterien, Wallboxen, mobile Ladelösungen und elektrische Heizsysteme geflossen. Außerdem in den Bau und Ausbau von Standorten.

Durchhaltevermögen zahlt sich aus

„Die Elektromobilität ist unsere Zukunft – und der Markt ist groß und entwickelt sich rasch. Deshalb haben wir weiter investiert. Unser Durchhaltevermögen beginnt sich jetzt auszuzahlen“, so Engelmann. Die Elektromobilität soll neben dem Geschäft mit Dachsystemen, in dem Webasto seit Jahren Weltmarktführer ist, das zweite Standbein des Unternehmens werden. Wie das klappen kann, zeigt ein Blick nach Schierling: Seit 1986 fertigt Webasto an dem bayerischen Standort auf einer Gesamtfläche von 45.000 Quadratmeter verschiedene Dächer für Automobilhersteller in aller Welt. 2019 ging dort zudem eine der modernsten Produktionsanlagen für Batteriesysteme in Betrieb.

Webasto hat dazu in erheblichem Maße in die Weiterentwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investiert, um diesen den Wechsel aus dem klassischen Dachgeschäft in die Batteriefertigung zu ermöglichen. Seitdem produziert Webasto unter anderem Batteriesysteme und -module für Nutzfahrzeuge und stationäre Heimspeichersysteme. „Die Nachfrage für unser Standard-Batteriesystem für Nutzfahrzeuge war 2021 erneut hoch“, sagte Engelmann.

Besonders interessant ist der Markt für emissionsfreie Baumaschinen, denn die Diesel-Fahrzeuge haben einen sehr hohen Kraftstoffverbrauch. Im vergangenen Jahr hat sich Webasto unter anderem mit dem niederländischen Start-up E.C.E. zusammengetan und erste Bagger für den elektrischen Betrieb umgerüstet.

Batterie-Aufträge in Europa und Asien

Engelmann informierte zudem über weitere Aufträge für Pkw-Batterien. Zu den neuesten Kunden zählt demnach erstmals auch ein deutscher Automobilhersteller. Für dieses Projekt werde schon bald ein zusätzliches eigenes Werk in Osteuropa entstehen. In Asien ist Webasto sogar schon einen Schritt weiter: Im Mai nahm die neueste Produktionsstätte in Dangjin, Südkorea, den Betrieb auf. Hier entstehen Pkw-Batterien für den Kunden Hyundai-Kia. Vom ersten Spatenstich bis zur Fertigstellung des 22.000 Quadratmeter großen Werks dauerte es nur etwas mehr als zwölf Monate. Die Produktionskapazität liegt zu Beginn bei 110.000 Batterien pro Jahr.

Info: Neugierig geworden? Auf der Battery Show vom 28. Juni bis 30. Juni in Stuttgart zeigt Webasto seine Batterie- und Ladelösungen.