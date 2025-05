E-Lastwagen in Besigheim: Deshalb setzt Lila Logistik auf batteriebetriebene Trucks

1 Die Fahrzeuge werden im Hof von Lila Logistik an einer mannshohen Ladesäule geladen. Foto: Andreas Essig

Noch ein batteriebetriebener Lastwagen, mehrere Ladesäulen und tonnenweise eingespartes CO2: Wie ein Logistik-Unternehmen aus Besigheim Transporte ein bisschen grüner macht.











Elektromobilität und Lastwagen – ja, das geht zusammen. „Müller – die Lila Logistik“ hat in seiner Firmenzentrale in Besigheim aktuell gerade den vierten E-Truck in Betrieb genommen. Auch wenn die Technologie noch ganz am Anfang steht, sieht man bei dem Logistik-Dienstleister darin einen echten Mehrwert. Antworten auf die wichtigsten Fragen.