E-Flugzeuge: Lilium-Patente an US-Konkurrenz verkauft

Der elektrische Senkrechtstarter Lilium galt lange Zeit als Vorzeigeprojekt für die deutsche Start-Up-Szene. Doch das Flugtaxi hob nie ab. Jetzt gehören die Patente einem US-Wettbewerber
München - Die Patente für das einst mit großen Ambitionen gestartete Flugtaxi-Projekt Lilium sind aus der Insolvenzmasse heraus an die US-Konkurrenz verkauft worden. Das teilte der Insolvenzverwalter Ivo-Meinert Willrodt in München mit. Erwerber des Patenportfolios mit über 300 Patenten sei der Senkrechtstarter-Entwickler Archer Aviation Inc. im US-Bundesstaat Kalifornien.