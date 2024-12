E-Flugzeugbauer: Lilium vor dem Aus? Zeit für Investorensuche läuft ab

1 Für den Flugtaxi-Pionier Lilium bleibt kaum noch Zeit für die Suche nach Investoren. Foto: Daniel Karmann/dpa

Der Flugtaxi-Pionier Lilium steht kurz vor dem Aus. Ein Mitgründer schreibt, die Tätigkeit sei bereits beendet. Die Frist für die Suche nach Investoren ist fast verstrichen.











Link kopiert



München - Für den insolventen bayerischen E-Flugpionier Lilium mit Sitz in Gauting bei München wird die Luft immer dünner. Am Montag läuft Medienberichten zufolge eine Frist aus, binnen der die Suche nach Investoren noch erfolgreich sein könnte. Ein Unternehmenssprecher kündigte für Montag eine öffentliche Stellungnahme von Lilium an.