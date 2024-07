E-Campus eröffnet: Wegweiser in die Mercedes-Zukunft

Wegweiser in die Mercedes-Zukunft

1 Gastredner Robert Habeck im neuen Mercedes-E-Campus. Foto: sto/cf

Das Mercedes-Stammwerk Untertürkheim hat einen neuen Mittelpunkt. Im Beisein von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist das Kompetenzzentrum für den E-Antrieb eröffnet worden.











So kennt man Michael Häberle gar nicht. Der Betriebsratschef des Mercedes-Werk Untertürkheim ist eigentlich ein Mann der forschen wie deutlichen Worte. Dabei keineswegs zurückhaltend – wie jetzt. Michael Häberle tritt zum Ende der Veranstaltung schüchtern an deren Moderatorin heran und fragt vorsichtig um ein gemeinsames Foto an. Mit einem professionellen Fernsehlächeln kommt die Ex-Tageschausprecherin Judith Rakers dieser Bitte nach.