Amazon stellt den Support für alte Kindle-Modelle ein. Ab Mai 2026 sind keine neuen E-Books mehr auf Geräten von 2012 oder älter verfügbar. Was bedeutet das für Nutzer?

Wer noch einen alten Kindle nutzt, muss sich bald umstellen: Amazon beendet den Support für zahlreiche frühe E‑Book‑Reader endgültig. Ab dem 20. Mai 2026 lassen sich auf Geräten, die 2012 oder früher erschienen sind, keine neuen E‑Books mehr kaufen, ausleihen oder herunterladen. Das geht aus einer E‑Mail hervor, die Amazon derzeit an betroffene Kundinnen und Kunden verschickt.

Ganz unbrauchbar werden die Reader damit nicht – zumindest nicht sofort. Bücher, die bereits auf dem Gerät gespeichert sind, können laut Mitteilung von Amazon weiterhin gelesen werden. Neue Inhalte kommen jedoch nicht mehr hinzu. Weder der Kindle‑Shop noch andere Download‑Wege stehen nach dem Stichtag noch zur Verfügung.

Welche Geräte betroffen sind

Kommt es zusätzlich zu einem Reset oder einer Abmeldung des Geräts, ist endgültig Schluss: Alte Kindles lassen sich danach nicht mehr registrieren und somit auch nicht weiterverwenden.

Von der Support‑Einstellung betroffen sind diese Modelle:

Kindle-Modelle der 1. und 2. Generation

Kindle DX und Kindle DX Graphite

Kindle Keyboard

Kindle 4 und Kindle 5

Kindle Touch

Kindle Paperwhite (1. Generation)

Je nach Modell sind die Geräte inzwischen 14 bis 18 Jahre alt. Amazon verweist darauf, dass sie moderne technische und sicherheitsrelevante Anforderungen nicht mehr erfüllen.

Rabatt auf neue Modelle

Um den Abschied zu erleichtern, verbindet Amazon die Ankündigung mit einem Kaufanreiz. Betroffene Nutzer erhalten einen Rabatt von 20 Prozent auf ausgewählte neue Kindle‑Modelle. Der Aktionscode ist bis 20. Juni 2026 gültig.

Wer seine E‑Books nicht ausschließlich auf dem alten Reader gespeichert hat, verliert sie übrigens nicht. Gekaufte Titel stehen weiterhin über die kostenlosen Kindle‑Apps für Smartphones, Tablets und Computer sowie über „Kindle für Web“ zur Verfügung.

Die nun angekündigte Maßnahme markiert den letzten Schritt einer Entwicklung, die sich über Jahre abgezeichnet hat. Schon länger wurden Funktionen älterer Kindles eingeschränkt.