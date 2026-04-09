Amazon stellt den Support für alte Kindle-Modelle ein. Ab Mai 2026 sind keine neuen E-Books mehr auf Geräten von 2012 oder älter verfügbar. Was bedeutet das für Nutzer?
Wer noch einen alten Kindle nutzt, muss sich bald umstellen: Amazon beendet den Support für zahlreiche frühe E‑Book‑Reader endgültig. Ab dem 20. Mai 2026 lassen sich auf Geräten, die 2012 oder früher erschienen sind, keine neuen E‑Books mehr kaufen, ausleihen oder herunterladen. Das geht aus einer E‑Mail hervor, die Amazon derzeit an betroffene Kundinnen und Kunden verschickt.