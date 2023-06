Porsche tritt kräftiger in die Pedale

Stuttgart - Der Sportwagenhersteller verstärkt sein Engagement bei E-Bikes. Dabei sind die Zuffenhausener auf zwei Fahrstreifen unterwegs. Zum einen geht es dem Unternehmen um den Zugriff auf Zukunftstechnologie. Porsche will sich bei dem Ottobrunner Unternehmen Fazua einkaufen, das sich auf ultraleichte Antriebstechnologien spezialisiert hat. Fazua nimmt für sich in Anspruch, die Produktkategorie leichter E-Bikes begründet zu haben. Porsche will ein Fünftel von Fazua übernehmen und sich eine Option auf weitere Anteile sichern, die eine vollständige Übernahme der Firma ermöglichen würden.