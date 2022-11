1 Der Autofahrer soll nach dem Radler geschlagen haben. Foto: Imago//K. Schmitt

Ein E-Bike-Fahrer und ein VW-Fahrer sind beim Abbiegen zusammengeprallt. Daraus entwickeln sich eine Verfolgung und eine handfeste Auseinandersetzung.















Ein E-Bike-Fahrer und ein Autofahrer sind am Montagabend an einer Kreuzung zusammengestoßen – und in der Folge des Unfalls heftig miteinander in Streit geraten. Der 26-jährige Radfahrer und der 40-jährige VW-Fahrer standen gegen 20.15 Uhr an der Kreuzung der Vischerstraße und der Hindenburgstraße nebeneinander und wollten beide nach links abbiegen. Sie fuhren wohl gleichzeitig los, wodurch es beim Abbiegen zum Zusammenstoß kam. Der 26-Jährige stürzte auf die Straße. Statt nun anzuhalten, fuhr der 40-Jährige weiter.

Der 26-Jährige rappelte sich auf nahm zu Fuß die Verfolgung auf. Als er den VW des 40-Jährigen erreicht hatte, soll er auf das Fahrzeug eingeschlagen und es beschädigt haben. Im Anschluss folgte der Mann dem VW auf dem Rad. In der Siebenbürgenstraße stoppte der 40-Jährige schließlich und stieg aus. Er soll nach dem 26-Jährigen geschlagen haben. Das Polizeirevier Ludwigsburg, 0 71 41 / 18 53 53, sucht nun Zeugen, die den Unfall oder die darauffolgenden Ereignisse zwischen den beiden Männern beobachtet haben und bittet diese sich zu melden.