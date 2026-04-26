1 Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 47-Jährige leicht verletzt wurde (Symbolfoto). Foto: IMAGO/photothek.de

In Allmersbach im Tal ist es am Samstag zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem E-Bike gekommen. Dabei wurde der Radler verletzt – er stand laut Polizei unter Alkoholeinfluss.











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Am späten Samstagabend gegen 21.15 Uhr ist es in Allmersbach im Tal (Rems-Murr-Kreis) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, war ein 37-jähriger VW-Fahrer von der Friedhofstraße in die Backnanger Straße abgebogen und hatte dabei die Vorfahrt eines 47-jährigen E-Bike-Fahrers missachtet, der auf der Backnanger Straße unterwegs war – ohne eingeschaltetes Licht.