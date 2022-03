1 Wegen starker Verrauchung war die Feuerwehr bei den Königsbaupassagen mehrere Stunden lang im Einsatz. Foto: Andreas Ros

Stuttgart - Wenn Hilfskräfte selber Hilfe brauchen, dann zieht das immer Aufmerksamkeit auf sich – und mitunter leider auch Häme. So ist es auch am Montagabend gewesen, als ein Fahrzeug der Stuttgarter Berufsfeuerwehr nach einem mehrstündigen Einsatz Starthilfe benötigte. Der Audi eTron stand von 15.30 Uhr bis gegen 20 Uhr wegen eines Brandes in den Königsbaupassagen an der Bolzstraße. Das Foto von der Hilfsaktion für den Wagen kursierte schnell im Netz – und wurde mit Bemerkungen kommentiert wie „Na hoffentlich fahren die Löschfahrzeuge weiterhin mit Diesel, damit kein Akku auf dem Weg zum Einsatz streikt.“

Die Hochvoltbatterie war nicht betroffen

Diese Gefahr bestehe nicht. Es sei nicht die große Hochvoltbatterie leer gewesen, die den Wagen antreibt, stellt der Feuerwehrsprecher Daniel Anand klar. Vielmehr habe die Zwölf-Volt-Batterie für die sogenannten Nebenverbraucher des Autos gestreikt. Mit konventioneller Starthilfe – die bei einem leeren Autoakku nicht funktionieren würde – war der Audi eTron binnen weniger Minuten wieder startklar. Die Ursache für die leere Batterie kenne man noch nicht, man müsse das noch untersuchen, teilt Anand mit. Möglicherweise könnte es ein Fehler in der Fahrzeugelektronik gewesen sein. Die Feuerwehr konnte sich auch selbst helfen, die Starthilfe kam von einem anderen Feuerwehrfahrzeug, das beim Brand in den Passagen hinterm Königsbau am Schlossplatz im Einsatz war. Danach habe der Wagen wieder für den Einsatzdienst verwendet werden können.

Nur ein E-Auto im aktiven Einsatzdienst

Der Audi eTron sei aktuell das einzige Elektrofahrzeug im aktiven Einsatzdienst der Feuerwehr, erläutert der Feuerwehrsprecher Anand. Er werde vom Einsatzleiter im Direktionsdienst und dessen Führungsassistenten genutzt, um zum Einsatzort zu kommen. Dafür wird das E-Auto im ganzen Stuttgarter Stadtgebiet verwendet, es steht bei der Feuerwache 3 in Bad Cannstatt. „Die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr Stuttgart ist auch bei Fahrzeugausfällen in keiner Weise gefährdet“, betont der Sprecher. Denn für alle, auch für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, habe die Feuerwehr entsprechende Ersatzfahrzeuge zur Verfügung.

Neben dem Audi eTron für die Einsatzleitenden habe die Feuerwehr noch eine Reihe weiterer Elektroautos für Logistik- und Transportaufgaben, darunter einen Golf, einen Transporter und mehrere Smarts.