Die Erwartungen an den elektrischen CLA sind groß: Das Auto soll Mercedes-Benz zurück in die Erfolgsspur bringen. In der vergangenen Woche hat der Autobauer aus Stuttgart das erste Modell seiner neuen Elektro-Generation vorgestellt.

Wie fällt das erste mediale Feedback aus? Ein Einblick in internationale Pressestimmen zum elektrischen CLA, der Ende dieses Jahres auch als Hybrid mit Benzinmotor folgt.

Einschätzungen verschiedener Medien

New York Times, USA (aus „Die günstigste Limousine von Mercedes wird elektrisch sein“): „Der neue CLA verdeutlicht die rasanten Fortschritte der Automobilhersteller in der Batterietechnologie. Es ist das erste von Mercedes verkaufte Fahrzeug mit einer Batterie, in der ein Teil des Graphits durch Siliziumoxid ersetzt wurde. Der Wechsel trägt dazu bei, die Energiemenge zu erhöhen, die die Batterie speichern kann, und verlängert die Reichweite des Fahrzeugs. Die Autos zeigen auch, wie die künstliche Intelligenz in das Automobil eindringt.“

Corriere della Sera, Italien (aus „Der neue Mercedes CLA debütiert, hybrid oder elektrisch, mit 790 Kilometern Reichweite“): „Wenn man ihn live sieht, sieht der neue CLA aus wie ein kleines Flaggschiff, ein kleiner EQS. Und nicht nur das: Mercedes behauptet, es sei das technologisch fortgeschrittenste Auto, das sie je gebaut haben, und es hat die Aufgabe, eine neue Autofamilie einzuleiten, die in naher Zukunft auf den Markt kommen wird.“

El Mundo, Spanien (aus „Der neue Mercedes CLA: das schlauste Auto der Familie“):„Der neue CLA ist ein großer Sprung nach vorn im Vergleich zu dem derzeit auf dem Markt befindlichen Modell. Er ist größer, raffinierter, effizienter, komfortabler und vor allem viel ,intelligenter’ als der aktuelle CLA.“

Le Figaro, Frankreich (aus „Mercedes CLA, neue Maßstäbe in Sachen Effizienz“): „Auf der elektrischen Seite erscheint der CLA wie ein Konzentrat an Technologie. Der Hersteller hat das Beste zusammengestellt, um Autofahrer für die Elektromobilität zu begeistern. Im Lastenheft stand Effizienz an erster Stelle.“

142 LED-Sternchen befinden sich im Kühlergrill. Foto: Mercedes-Benz AG

Jyllands-Posten, Dänemark (aus „Völlig neues fortschrittliches Elektroauto soll Mercedes wiederbeleben“): „Mit dem kommenden CLA verfolgt Mercedes-Benz einen neuen Ansatz bei Elektroautos. Nach der Kritik am EQE und EQS, dass ihnen die klassische Mercedes-DNA fehlt, versprechen die Deutschen nun ein Auto, das weit fährt, schnell lädt und sich wie ein echter Mercedes anfühlt.“

The Verge, USA (aus „Mercedes-Benz geht mit der neu aufgelegten CLA-Limousine auf Nummer sicher“): „Angesichts der zunehmenden Feindseligkeit gegenüber Elektroautos in den USA und einer Regierung, die entschlossen ist, die Vergünstigungen für Elektroautos zurückzufahren, müssen wir abwarten, welche Version Mercedes-Kunden für ihre künftige Einstiegs-Luxuslimousine wählen und ob diese neue Elektrostrategie die schwächelnden Verkaufszahlen des Unternehmens umkehren wird.“

Preis des neuen CLA noch nicht bekannt

Blick, Schweiz (aus „Mit dem CLA will Mercedes aus der Krise fahren“): „(...) letztlich dürfte vor allem der Preis über Erfolg und Misserfolg des neuen Hoffnungsträgers entscheiden. Bei den Elektrovarianten wird von Startpreisen von über 50 000 Franken gemunkelt – für die Basisversion notabene. Damit würden sie deutlich über dem selbst ernannten Kernwettbewerber Tesla Model 3 liegen, der zwar technisch schon in die Jahre gekommen ist, aber mit einem nahezu konkurrenzlosen Preis-Leistungs-Verhältnis aufwartet. Die günstigste Version des US-Stromers startet bereits bei knapp über 40 000 Franken.“

Motor 1, Onlinemagazin mit elf Ausgaben (aus „Huch: Der Mercedes CLA EV ist schwerer als eine Basis-S-Klasse“): „Eilmeldung: Elektroautos sind schwer. Okay, das wussten Sie schon, aber trotzdem ist es eine Überraschung, dass der elektrische CLA mehr wiegt als eine S-Klasse in der Basisversion. (...) Trotz seines hohen Gewichts bietet der CLA eine beeindruckende Reichweite.“

Kronen Zeitung, Österreich (aus „Mercedes CLA: Techno-Angriff auf BMWs Neue Klasse“): Alles hochwertig und technisch hoch entwickelt, keine Frage. Ob sich so ein Hightech-Produkt als Einstiegsmodell ins Mercedes-Universum bewährt, wird sich zeigen müssen. A- und B-Klasse wurden jedenfalls ersatzlos gestrichen.“