Dzanan Mehicevic vom TSV Merklingen: Der Bezirksliga-Torjäger, der fast Profi geworden wäre

Dass der TSV Merklingen nach der Hinrunde auf Rang vier in der Bezirksliga liegt, hat mit Dzanan Mehicevic zu tun, der die Torjägerliste mit 15 Treffern anführt.
Vor der Saison hätte Uwe Eberhard sofort unterschrieben, wenn man ihm angeboten hätte, dass sein TSV Merklingen die Bezirksliga-Hinrunde auf dem vierten Platz beenden würde. Es war eine Rechnung mit mehreren Unbekannten: Der 33-Jährige, der als Trainer von der zweiten in die erste Mannschaft aufrückte, die in der Vorsaison den Klassenverbleib soeben noch im letzten Saisonspiel geschafft hatte.