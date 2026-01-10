Netflix gibt grünes Licht für eine Fortsetzung von "Black Mirror": Serien-Schöpfer Charlie Brooker kündigt eine achte Staffel der dystopischen Sci-Fi-Anthologie an. Er hat schon erste Ideen.
Fans von düsterer Sci-Fi-Unterhaltung haben Grund zur Vorfreude: Netflix hat die Produktion einer achten Staffel der Anthologie-Serie "Black Mirror" offiziell bestätigt. Wie der Schöpfer der Serie, Charlie Brooker (54), in einem Interview für das Netflix-Portal "Tudum" erklärt, wird die dystopische Serie weitergeführt.