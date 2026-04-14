Samt Hommage an Robin Williams: Dwayne Johnson, Jack Black und Co. stellten bei der Filmmesse CinemaCon erste Bewegtbilder aus "Jumanji 3". Zudem verrieten sie, wie der offizielle Titel des letzten Teils der Reihe lautet.
"Jumanji 3" ist seit Februar dieses Jahres im Kasten, nun gibt es einen ersten Einblick in den Film. Die Stars um Dwayne Johnson (53) stellten bei der Filmmesse CinemaCon in Las Vegas einen Teaser vor. Bei dem Event enthüllte das Produktionsstudio Sony auch den offiziellen Titel des Films: Er lautet "Jumanji: Open World".