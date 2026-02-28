DVV-Pokal: MTV Allianz Stuttgart unterliegt Suhl im Volleyball-Pokalfinale

Nach zwei schwachen Sätzen gelingt Stuttgart fast die Wende - aber Suhl behält die Nerven und gewinnt den Tie-Break.
Die Volleyballerinnen des VfB Suhl haben sich als Favoritenschreck bewiesen und zum zweiten Mal den Pokal gewonnen. Im ausverkauften Finalspiel in Mannheim gegen den großen Titelanwärter Allianz MTV Stuttgart triumphierte das Team von Trainer Laszlo Hollosy in einem am Ende packenden Krimi mit 3:2 (25:17, 25:18, 15:25, 23:25, 15:13). Erstmals seit 2008 geht die Trophäe damit wieder nach Thüringen.