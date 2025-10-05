Dutzende Schüler verschüttet: Zahl der Toten nach Schuleinsturz in Indonesien steigt

1 Die Zahl der Toten in Indonesien ist gestiegen. Foto: Sahlan Kurniawan/XinHua/dpa

Rund um die Uhr suchen Rettungskräfte in den Trümmern eines eingestürzten Internats nach Opfern. Immer mehr Leichen werden gefunden - und noch immer werden Schüler vermisst.











Link kopiert



Jakarta - Nach dem Einsturz eines vierstöckigen Schulgebäudes in der indonesischen Provinz Ost-Java werden immer mehr Tote gefunden. In der Nacht auf Sonntag seien 11 Leichen aus den Trümmern geborgen worden - damit erhöhe sich die Zahl der Toten auf 36, teilte die örtliche Such- und Rettungsbehörde auf einer Pressekonferenz mit.