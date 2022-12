1 Dunkle Gestalten suchen auch Gaststätten heim. Foto: dpa/Silas Stein

Gäste hat man in der Gastronomie für gewöhnlich gern. Solche wie in jüngster Zeit allerdings nicht. Sie kommen außerhalb der Öffnungszeiten und lassen sich von verschlossenen Türen nicht abhalten. Sie plündern Kassen, Spielautomaten oder Trinkgelddosen, nehmen Getränke mit oder verwüsten den Laden.

„Wir verzeichnen seit Anfang Oktober eine deutliche Steigerung“, heißt es bei der Stuttgarter Polizei. Über 30 Gaststätten haben seither unliebsamen Besuch bekommen. Zwar verzeichnet die Polizei auch sehr viele Wohnungseinbrüche, doch die Häufung in der Gastronomie ist auffällig. Besonders häufig betroffen sind Kneipen, die auch über Spielautomaten verfügen. Dort erhoffen sich die Täter noch mehr Beute.

Die jüngsten Fälle haben sich am Montag im Süden und Osten abgespielt. An der Möhringer Straße hebelten Unbekannte gegen 4.50 Uhr die Hintertür einer Gaststätte an der Möhringer Straße und anschließend einen Spielautomaten auf, aus dem sie das Bargeld stahlen. Bei einer Gaststätte an der Gänsheidestraße hebelten die Täter zwischen 15 und 17 Uhr, ebenfalls an der Gebäuderückseite, ein Fenster auf und erbeuteten mehrere Dosen mit Münzgeld.

Beim Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Baden-Württemberg beobachtet man die Entwicklung mit Sorge. „Das Thema hatten wir vor Corona schon einmal“, sagt Sprecher Daniel Ohl. Durch die Schließungen während der Lockdowns habe die Lage sich aber beruhigt. Doch jetzt tauche die Problematik in Gesprächen mit Mitgliedern immer wieder auf. „Manche sind sogar mehrmals betroffen. Die ergreifen dann Sicherheitsmaßnahmen“, weiß Ohl. Der Verband selbst gebe keine Empfehlungen, sondern verweise an die Polizei und deren Präventionsteams.

Ohl glaubt, dass es sich derzeit um kein reines Gastronomie-, sondern um ein generelles Einbruchsthema handelt. „Eingestiegen wird, wo die Täter Bargeld vermuten – oder in Einzelfällen auch Alkohol“, sagt er. Er kennt Fälle in Stadt und Land, in denen Täter gezielt die teuersten Tropfen aus den Weinkellern von Sternelokalen geholt haben. Es muss ja nicht immer so kurios sein wie vor wenigen Wochen in Karlsruhe: Da haben Einbrecher in einem Restaurant Pizza gebacken, sich verköstigt und ausführlich die Küche benutzt.

Wer zu den Stuttgarter Fällen Zeugenhinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 07 11 / 89 90 - 57 78 bei der Kriminalpolizei zu melden.