Die Weihnachtszeit steht vor der Tür, und damit beginnt auch die Suche nach kreativen Ideen, um das Zuhause in festlichem Glanz erstrahlen zu lassen. Ein cleverer Deko-Hack, der bereits letztes Jahr auf Social Media für Begeisterung sorgte und jetzt ein Revival erlebt, macht es möglich, Durchgänge, Fenster oder Türrahmen schnell und unkompliziert zu schmücken.

Alles, was Sie dafür benötigen, ist eine Teleskopstange, Tannengirlanden, Lichterketten und ein wenig weihnachtliche Dekoration. Mit wenigen Handgriffen zaubern Sie ein stimmungsvolles Highlight in Ihrem Zuhause.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für den weihnachtlichen Deko-Hack mit Teleskopstange

Sie benötigen für diesen Hack:

Eine Teleskopstange zum Klemmen*, z.B. eine Duschvorhang- oder Gardinenstange. Diese sollte so breit sein wie der Durchgang oder das Fenster, das Sie dekorieren möchten.

Tannengirlanden*. Aufgrund des Gewichts und der Einfachheit in der Handhabung greifen die meisten auf künstliche Girlanden zurück. Rechnen Sie dabei (mindestens) mit der doppelten Breite des Durchgangs, damit Sie die Girlande gut um die Stange wickeln können.

Lichterkette*, zum Beispiel eine warm-weiße mit Cluster-Lichtern. Auch hier sollten Sie bei der Länge mindestens die doppelte Breite des Durchgangs wählen.

Weihnachtliche Dekoration wie Kugeln, Schleifen etc. nach Wunsch.

*ANZEIGE

Als Hilfsmittel benötigen Sie außerdem wahrscheinlich eine Leiter oder einen stabilen Stuhl.

Der Hack geht ganz einfach: Klemmen Sie die Teleskopstange in einen Türrahmen, in die Fensterlaibung oder einen Durchgang im Haus. Zunächst können Sie die Stange auf Augen- bzw. Armhöhe einklemmen, so lässt es sich leichter dekorieren.

Wickeln Sie die Tannengirlande und die Lichterkette um die Stange und dekorieren Sie nach eigenen Wünschen mit Kugeln, Anhängern, Schleifen usw.

Anschließend steigen Sie auf eine Leiter oder auf einen stabilen Stuhl (Vorsicht Sturzgefahr!) und schieben die Teleskopstange bis ganz nach oben in den Rahmen oder an die gewünschte Position. So lässt sich ein Durchgang oder ein Fenster ganz einfach weihnachtlich dekorieren.