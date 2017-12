Durchwachsene Bilanz beim Weihnachtsmarkt Ludwigsburg Verregnete Weihnachtszeit

Von lai 22. Dezember 2017 - 16:30 Uhr

Der verregnete Dezember hat die Bilanz des Ludwigsburger Weihnachtsmarkts getrübt. Foto: factum/Archiv

Der Weihnachtsmarkt 2017 hat zwar keine Rekorde gebrochen, aber die Standbetreiber sind dennoch zufrieden. Beim deutschlandweiten Ranking schneidet die Ludwigsburger Budenstadt nach wie vor gut ab.

Ludwigsburg - Die Sicherheitsbarrieren an den Zufahrtsstraßen zum Ludwigsburger Marktplatz waren schon am Freitagmittag abgeschmückt, der Abbau des Weihnachtsmarkts hat von den Rändern her begonnen. Die für die Budenstadt Zuständigen vom Eigenbetrieb Tourismus & Events zogen am letzten Tag Bilanz – und die fiel durchwachsen aus. Man dürfe 2017 nicht mit dem Vorjahr vergleichen, meinte Abteilungsleiterin Melanie Mitna. Die Veranstaltung sei nun mal vom Wetter abhängig, und das sei in diesem Jahr gefühlt an 25 der insgesamt 30 Markttage regnerisch gewesen. Vor allem die verregneten Adventssonntage hätten die Bilanz getrübt. „2016 hat es nur an vier Tagen geregnet, das war deshalb auch kein typisches Jahr, sondern ein Ausreißer nach oben“, sagte Mitna.

Ludwigsburger Markt beim Ranking weit oben

Auch wenn es keine exakte Zählung der Besucher gegeben hat, gehe sie davon aus, dass man diesmal knapp unter der Marke von einer Million geblieben ist. Die Besucherströme aus den Nachbarländern Schweiz, Frankreich und Italien seien in etwa gleich gewesen. „Ich habe einige Händler befragt“, sagte Mitna, „sie sind offenbar zufrieden, wenn auch natürlich etwas verhaltener als in den Vorjahren.“ Bei verschiedenen deutschlandweiten Befragungen landete der Ludwigsburger Markt auch diesmal unter den zehn beliebtesten.

Mit Ausnahme eines betrunkenen Randalierers in der Nacht zum vergangenen Donnerstag ist es auf dem Weihnachtsmarkt weitgehend friedlich geblieben. Das Marktgeschehen habe sich auch positiv auf die Frequenz in den Ladengeschäften ausgewirkt, sagte Ivonne Krehl vom Innenstadtverein Luis: „Alle haben davon profitiert.“ Auch die Premiere in Sachen Weihnachtsmarkt-App sei ein Erfolg gewesen. Erstmals haben sich der Marktbetrieb und Luis gemeinsam digital präsentiert.