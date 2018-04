Durchsuchungen wegen Diesel Razzia: Porsche-Manager fuhr nach Hause – Verhaftung

Von Klaus Köster 20. April 2018 - 13:13 Uhr

Razzia bei Porsche – Polizisten stellen Unterlagen sicher Foto: dpa

Während einer Durchsuchung gelten eigene Gesetze – das musste am Donnerstag ein ranghoher Porsche-Manager erfahren

Stuttgart - kö Die Verhaftung des Porsche-Motorenchefs Jörg Kerner geht offensichtlich auf ein juristisch als Fluchtversuch bewertetes Verhalten des Managers während der Razzia der Staatsanwaltschaft Stuttgart bei Porsche zurück. Nach Informationen unserer Zeitung war Kerner am Donnerstag von einer Angehörigen darüber informiert worden, dass auch seine Privatwohnung gerade durchsucht werde. Daraufhin fuhr der Manager nach Hause, was die Staatsanwaltschaft offensichtlich als Fluchtversuch wertete. Sie veranlasste daraufhin, dass Kerner wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr in Untersuchungshaft kommt.

Während der Dauer der U-Haft wird nach Informationen des Blattes Kerners Stellvertreter die Geschäfte des 800 Mitarbeiter starken Bereichs führen. Bei den Ermittlungen geht es um Vorwürfe der Manipulation von Dieselmotoren.