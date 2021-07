Durchsuchungen in Ditzingen

In Ditzingen gab es einen Polizeieinsatz.

Es war der Durchbruch nach monatelangen Ermittlungen wegen des Verdachts des Rauschgifthandels: Die Polizei findet bei einem 27-Jährigen in Ditzingen Bargeld, Betäubungsmittel, Drogen, Waffen und mehr. Der junge Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Ditzingen - Mehrere Monate lang hatte das Ditzinger Polizeirevier gegen einen 27 Jahre alten Mann wegen des Verdachts des Rauschgifthandels ermittelt – nun war am Donnerstag der Durchbruch: Wie die Polizei berichtet, vollstreckten die Ermittler mit Einsatzkräften der Kriminalpolizei Tübingen und des Ludwigsburger Polizeipräsidiums Einsatz sechs Durchsuchungsbeschlüsse der Staatsanwaltschaft Stuttgart in Ditzingen. Neben Bargeld, verschiedenen Betäubungsmitteln, verschreibungspflichtigen Medikamenten, Cannabispflanzen und Anbauprodukten fanden die Beamten mehrere Mobiltelefone, eine Schreckschusswaffe sowie einige Hieb- und Stichwaffen. Der Tatverdächtige sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Minderjährigen Betäubungsmittel gegeben?

Die Polizei wirft dem 27-Jährigen außerdem vor, Betäubungsmittel an minderjährige Mädchen abgegeben und über den Zeitraum von mehreren Jahren Drogen im Wert von mehreren Zehntausend Euro veräußert zu haben. Hierbei soll sich auch ein 31-Jähriger beteiligt haben. Darüber hinaus gerieten weitere fünf Tatverdächtige im Alter von 21, 22, 23, 27 und 58 Jahren in den Verdacht, an den lukrativen Geschäften beteiligt gewesen zu sein, teilt die Polizei mit.

Der 27-jährige wurde am Donnerstag einer Haftrichterin beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt, die den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl in Vollzug setzte. Polizeibeamte brachten den jungen Mann hinterher in eine Justizvollzugsanstalt.