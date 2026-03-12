Durchsuchungen auch in der Region: Polizei findet Waffen bei mutmaßlich rechtsextremer Clique

1 Die Polizei durchsuchte zahlreiche Wohnungen. (Symbolfoto) Foto: Marcus Brandt/dpa/Marcus Brandt

Junge Verdächtige sollen sich in Chats rechtsextrem geäußert und möglicherweise Straftaten geplant haben. Die Polizei findet Waffen und Elektronik. Was verbirgt sich dahinter?











Wegen des Verdachts auf rechtsextremistische Umtriebe haben Ermittler der Polizei Karlsruhe und des Landeskriminalamtes (LKA) zahlreiche Wohnungen in Baden-Württemberg durchsucht. Personen im Alter zwischen 16 und 20 Jahren stünden im Verdacht, eine kriminelle Vereinigung und eine rechtsextremistische Gruppierung gebildet zu haben, teilten die Behörden mit.