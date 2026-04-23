Durchsuchungen auch im Südwesten: Ermittler zerschlagen Netzwerk von mutmaßlichen Raubgräbern

Bronzezeitliche Schätze, mittelalterliche Münzen, alte Waffen – Ermittler stoppen ein internationales Netzwerk, das Kulturgüter illegal verkauft haben soll.
Grabbeigaben aus der Bronzezeit, mittelalterliche Münzen oder alte Tongefäße: Ermittlern ist ein Schlag gegen ein internationales Netzwerk von mutmaßlichen Raubgräbern gelungen, die illegal erlangte archäologische Kulturgüter verkauft haben sollen. Bereits am Mittwoch wurden Wohn- und Geschäftsräume in Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Rheinland-Pfalz sowie Niederösterreich durchsucht, wie das Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft in Stuttgart mitteilten. In einem Gebäude wurden zudem historische Schusswaffen sichergestellt.