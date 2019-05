1 Auf dem Dach der Diskothek „Penthouse“ standen am Morgen Polizeikräfte. Foto: dpa

Die Polizei hat am Dienstagmorgen eine groß angelegte Durchsuchungsaktion vorgenommen. Unter anderem war eine Diskothek in Stuttgart-Feuerbach im Visier der Ermittler.

Stuttgart - Ein ungewöhnlicher Anblick hat sich Pendlern am Dienstagmorgen in Feuerbach geboten. Auf dem Dach der Diskothek Penthouse an der Heilbronner Straße standen Polizeikräfte. Die Polizei gab sich zunächst noch zurückhaltend. Zunächst war nur zu erfahren, dass „eine größere Durchsuchung in mehreren Objekten“ in der Stadt und in der Region Stuttgart laufe. Gegen wen sie sich richtete, um welche Delikte es gehe und welche Gebäude sonst noch betroffen waren, das hat die Polizei am Vormittag noch nicht gesagt.

Zu erfahren war nur, dass eine große Zahl Polizeibeamter im Einsatz war, darunter auch Kräfte des SEK. Das könnte darauf hindeuten, dass mit Gegenwehr oder bewaffneten Personen gerechnet wurde. Der Schwerpunkt liege in der Landeshauptstadt, weitere Durchsuchungen in der gleichen Sache hätten im Landkreis Ludwigsburg stattgefunden, sagte ein Sprecher der Stuttgarter Polizei. Weiteres werde im Laufe des Tages zu erfahren sein.