Durchstarter am Flughafen Stuttgart: Flugzeug muss Landeanflug wiederholen

1 Ein Flugzeug landet auf dem Flughafen Stuttgart (Symbolfoto). Foto: dpa

Am Flughafen Stuttgart muss ein Flugzeug zweimal innerhalb von zwei Tagen den Landeanflug abbrechen und durchstarten. Was steckt dahinter?











Link kopiert



Unvorhergesehene Zwischenfälle können am Flughafen Stuttgart immer wieder mal vorkommen - sei es eine Notlandung, eine Drohnensichtung oder technische Probleme bei einem Flugzeug. In dieser Woche fiel einem aufmerksamen Leser jedoch etwas anderes auf: Über die App „Flightradar“ bemerkte er, dass ein Flugzeug am Dienstag, dem 27. Mai, und erneut am Mittwoch, dem 28. Mai, den Landeanflug abbrach, durchstartete und nach einer Schleife erneut zur Landung ansetzte. Was hatte es damit auf sich? Wie häufig kommt so etwas am Flughafen Stuttgart eigentlich vor? Und könnten die windigen Bedingungen dabei eine Rolle gespielt haben?