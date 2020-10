Durchschnittsalter in der Fußball-Bundesliga

19 Sasa Kalajdzic zählt mit seinen 23 Jahren zu den jungen Wilden beim VfB. Foto: imago images/Sportfoto Rudel

Die Fußball-Bundesliga-Saison hat erst begonnen, schon haben einige Jungstars auf sich aufmerksam gemacht. Besonders positiv ist der VfB Stuttgart mit seinen erfrischenden Offensivakteuren aufgefallen. Aber wie jung ist das Team im Ligavergleich?

Stuttgart - Vor dem Start der Bundesliga-Saison schwärmten viele Experten von den zahlreichen Talenten, welche Borussia Dortmund in seinen Reihen hat. So begeisterten zum Beispiel die beiden 17-jährigen Jude Bellingham und Giovanni Reyna in der Vorbereitung und standen bei den ersten Pflichtspielen auf dem Rasen. Nach den ersten zwei Spieltagen gehört auch der VfB Stuttgart mit Silas Wamangituka (20 Jahre), Mateo Klimowicz (20) oder Sasa Kalajdzic (23) zu den Teams, die mit ihrem Jugendstil für positive Schlagzeilen sorgten.

Schaut man sich das Durchschnittsalter der Bundesligisten an, zeigt sich, dass der VfB nicht nur vereinzelt auf junge Spieler setzt. Denn im ligaweiten Vergleich rangiert der Aufsteiger auf Platz zwei. Nur ein Team ist noch jünger zusammengestellt.

In der Bildergalerie sehen Sie das Durchschnittsalter der 18 Fußball-Bundesligisten, angefangen mit der ältesten Mannschaft. Die Daten stammen von der Internetseite transfermarkt.de.