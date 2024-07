Jennifer Lopez (54) ist am Donnerstag (18. Juli) beim Fahrradfahren in den Hamptons gesichtet worden. Dafür schmiss sich die Sängerin in Schale: Sie trug ein weißes Kleid, das tief blicken ließ. An ihrem zweiten Hochzeitstag am Dienstag war sie ebenfalls alleine mit dem Rad unterwegs.

Durchgestylt auf dem Rad

Die Schauspielerin wählte ein für eine simple Fahrradfahrt ungewöhnliches Outfit. Ein hellbeiger Bralette verdeckte unter dem Kleid mit tiefem Ausschnitt das Nötigste. Zu dem Kleid mit zwei hohen Beinschlitzen kombinierte sie weiße Keilsandaletten und eine große Sonnenbrille mit getönten Gläsern. Ihre Haare band sie streng nach hinten. Wofür sich der "Atlas"-Star so schick kleidete, ist nicht bekannt.

Lesen Sie auch

Bei ihrer Fahrradtour am Dienstag war sie ebenfalls in Weiß gekleidet, zeigte sich mit einem Overall und Flip Flops jedoch legerer angezogen. Ehemann Ben Affleck (51) verbrachte den Hochzeitstag dagegen in Los Angeles, wo er im Anzug fotografiert wurde. Seit längerer Zeit bestehen Gerüchte, dass es zwischen dem Paar kriseln soll.

Auszeit in den Hamptons

Jennifer Lopez verweilt schon länger in den Hamptons. Am Sonntag (14. Juli) besuchte sie mit Ben Afflecks und Jennifer Garners Tochter Violet Affleck (18) ein Restaurant, wie Bilder zeigten. Am selben Tag wurde die Schauspielerin lächelnd auf dem Fahrrad in einem lässigen Outfit aus T-Shirt, Shorts und Flip Flops gesichtet.

Die "Jenny From The Block"-Sängerin und der Schauspieler wurden zuletzt am 30. Mai bei dem Highschool-Abschluss von Violet zusammen gesichtet. Die britische Boulevardzeitung "Daily Mail" veröffentlichte Bilder, auf denen das Paar händchenhaltend zu sehen war. Bennifer sollen nicht mehr zusammen in ihrer Villa in Beverly Hills leben. Das Haus steht auf der Website des Immobilienunternehmens Zillow für 68 Millionen US-Dollar zum Verkauf, umgerechnet rund 62 Millionen Euro. Eine anonyme Quelle teilte dem "People"-Magazin Ende Juni mit, Affleck habe sein Hab und Gut aus dem Haus geräumt, während Lopez in Europa verweilte.