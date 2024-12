Durchbruch mit Kerkeling-Film: Wie ging es für Julius Weckauf weiter?

1 Hape Kerkeling und Julius Weckauf (r.) beim Screening der ARD-Dokumentation "Hape Kerkeling - Total normal" auf dem Film Festival Cologne 2024 im Oktober 2024 im Kölner Filmpalast. Foto: ddp/Geisler/Christopher Adolph

Jungschauspieler Julius Weckauf brillierte 2018 als Hape Kerkeling in der Verfilmung seiner Autobiografie "Der Junge muss an die frische Luft". Wie ging es danach für das Ausnahmetalent weiter?











Link kopiert



Aufregende Zeiten für Jungschauspieler Julius Weckauf. Kurz nach Weihnachten feiert er am 27. Dezember seinen 17. Geburtstag. Wenige Tage nach Neujahr steht am 23. Januar der Kinostart seines neuen Films "Die drei ??? und der Karpatenhund" auf dem Programm. Und am heutigen Montagabend (9. Dezember) wird um 21:45 Uhr der Film im Ersten gezeigt, mit dem alles anfing: "Der Junge muss an die frische Luft" (2018). In der Verfilmung von Hape Kerkelings (60) Autobiografie aus dem Jahr 2014 spielte der gebürtige Jüchener den jungen Komiker in dramatischen Schlüsselmomenten seines Lebens.