Der frühe Weltruhm durch "Game of Thrones" war für Sophie Turner Startschuss und Belastung zugleich. Am 21. Februar wird sie 30 Jahre alt - und steuert mit "Tomb Raider" bereits auf die nächste große Popkultur-Rolle zu.

Am 21. Februar wird Sophie Turner 30 Jahre alt. Als Sansa Stark in der Erfolgsserie "Game of Thrones" wurde die Britin weltweit bekannt. Heute hat sie sich längst eine eigenständige Karriere aufgebaut. Mit der angekündigten "Tomb Raider"-Serie steht nun der nächste große Schritt an.

Durchbruch mit "Game of Thrones" Geboren 1996 im englischen Northampton, stand für Sophie Turner schon früh fest, dass sie Schauspielerin werden will. Mit nur 13 Jahren wurde sie als Sansa Stark im Fantasy-Epos "Game of Thrones" besetzt - einer der größten TV-Produktionen der vergangenen Jahre. Über acht Staffeln hinweg entwickelte sich ihre Figur von einem naiven, passiven Mädchen zur selbstbewussten jungen Frau und politischen Schlüsselfigur.

Die Serie war für sie nicht nur Durchbruch, sondern gleichzeitig auch eine Art Schauspielschule. "Ich hatte nie eine klassische, formale Schauspielausbildung. Stattdessen durfte ich von den großartigen Schauspielerinnen und Schauspielern um mich herum lernen - ich hatte das Gefühl, als hätte ich bei einem Gewinnspiel gewonnen", erklärte Turner im Sommer 2025 im "Dish"-Podcast. "Es war großartig. Wir waren alle wie eine Familie."

"Game of Thrones" basiert auf der erfolgreichen Romanreihe "Das Lied von Eis und Feuer" von George R. R. Martin (77). Die HBO-Serie wurde weltweit in mehr als 170 Ländern ausgestrahlt und zählt zu den erfolgreichsten TV-Produktionen aller Zeiten.

Neben "Game of Thrones" übernahm Sophie Turner früh auch Filmrollen, etwa in "Another Me - Mein zweites Ich" und "Secret Agency - Barely Lethal". Den endgültigen Durchbruch im Kino brachte ihr jedoch 2016 die Rolle der Jean Grey in "X‑Men: Apocalypse", die sie zu einer der gefragtesten Nachwuchsschauspielerinnen Hollywoods machte. 2019 folgte die Fortsetzung "X-Men: Dark Phoenix".

Turner hatte mit Essstörungen und Depressionen zu kämpfen

Ihr rasanter Aufstieg brachte aber auch einige Herausforderungen mit sich. Mit dem frühen Ruhm kam auch der Druck: "Als ich jung war, wusste ich nur, dass ich schauspielern will. Ich dachte nicht an mein Gewicht oder Aussehen. Es war einfach: Das macht Spaß, ich darf jeden Tag spielen", erinnerte sich Turner in einem Interview mit "Harper's Bazaar". Doch schnell wurde ihr klar, welche Erwartungen an sie gestellt wurden. Beim Casting für ihre "X-Men"-Rolle habe man ihr gesagt: "Wir mögen dich, aber jetzt nimmst du erst einmal zehn Kilo ab."

Überfordert von der wachsenden Unsicherheit gegenüber ihrem eigenen Körperbild entwickelte sie zunächst Bulimie, später Anorexie. "Was für eine heftige Essstörung das war", erklärte Turner mit einem ironischen Lächeln. "Es begleitet mich immer noch. Ich glaube nicht, dass es jemals ganz verschwindet. Man lernt nur, damit umzugehen. Wenn ich einen Teller mit Essen sehe, überkommt mich manchmal ein kleines Gefühl der Angst."

2019 machte sie im Gespräch mit dem Psychologen und Moderator Phil McGraw zudem ihre Depressionen öffentlich. Bis sie 17 Jahre alt war, hatte sie keine Probleme - dann aber kamen die psychischen Schwierigkeiten sehr plötzlich. "Die größte Herausforderung für mich ist, aus dem Bett und dem Haus zu kommen", erklärte sie in dem Podcast "Phil in the Blanks". Sie habe demnach sogar über Suizid nachgedacht und eine Psychotherapie begonnen. Ihr damaliger Verlobter, Joe Jonas (36), habe dazu beigetragen, dass es ihr besser gehe.

Ehe, Mutterrolle und Scheidung

2019 heiratete Turner den Musiker Joe Jonas. Trauzeugin war ihre "Game of Thrones"-Kollegin Maisie Williams (28). Das Paar bekam zwei Töchter: Willa und Delphine, die 2020 und 2022 geboren wurden.

Die Mutterschaft habe sie in jeder Hinsicht stark verändert. "Bevor ich Kinder hatte, war ich depressiv und ängstlich und habe mich oft zurückgezogen. Heute lebe ich mein Leben für sie. Ich möchte, dass sie sehen, dass ich ein erfülltes Sozialleben habe, meine Arbeit genieße und in meiner Karriere und meinen Beziehungen vorankomme. Ich will, dass sie eine hart arbeitende Mutter sehen", erklärte Turner "Harper's Bazaar".

Anfang September 2023 machten Sophie Turner und Joe Jonas dann ihre Trennung öffentlich. In einem gemeinsamen Statement auf Instagram erklärten sie, nach vier Jahren Ehe getrennte Wege gehen zu wollen. Zugleich baten sie um Privatsphäre - für sich und ihre Kinder.

Rosenkrieg und Streit um das Sorgerecht

Danach folgte jedoch ein Streit um das Sorgerecht. Turner warf Jonas Medienberichten zufolge vor, ihr die Kinder zeitweise vorzuenthalten - unter anderem, indem er die Pässe der Mädchen zurückgehalten habe, sodass eine Reise in ihre Heimat England nicht möglich gewesen sei. Jonas wies die Vorwürfe zurück.

Nach dem Ende ihrer Ehe zog Turner zurück nach England - und zeigte sich erleichtert: "Ich bin so froh, wieder hier zu sein. Es fühlte sich an, als wäre mein Leben auf Pause, bis ich nach England zurückkehrte", sagte sie. "Ich fühle mich einfach nicht wie ich selbst, wenn ich nicht in London bin, bei meinen Freunden und meiner Familie."

Später einigten sich Turner und Jonas darauf, dass die Kinder ihre Zeit künftig ausgewogen zwischen den USA und Großbritannien verbringen sollen. Im Januar 2024 zog Turner ihre Klage zurück - damit war der Sorgerechtsstreit offiziell beigelegt.

Turner will als Lara Croft durchstarten

Ein Highlight in Turners neuem Lebensjahr ist ihre neue Rolle als Lara Croft: In der Prime-Video-Serie "Tomb Raider" übernimmt sie die ikonische Abenteurerin. Die Neuinterpretation will Croft als kluge, entschlossene Heldin zeichnen - weniger als klassisches Sexsymbol. Hinter dem Projekt steht "Fleabag"-Star Phoebe Waller-Bridge (40), die als Autorin und Produzentin (auch als Co-Showrunnerin) die kreative Richtung vorgibt. Zum Ensemble zählen unter anderem Sigourney Weaver (76) und Jason Isaacs (62). Die Dreharbeiten haben im Januar 2026 begonnen; ein Veröffentlichungstermin steht noch aus. Turner bereitete sich monatelang mit intensivem Kraft- und Ausdauertraining, Kampfsport sowie Stunt- und Kampfchoreografien auf die Rolle vor.

Aktuell ist Turner in der Amazon-Thriller-Serie "Steal" zu sehen. In sechs Folgen gerät sie darin als Angestellte einer Londoner Investmentfirma in eine milliardenschwere Verschwörung. Die Serie ist seit dem 21. Januar 2026 bei Amazon Prime Video verfügbar.