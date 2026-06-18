Vom König des Nordens in "Game of Thrones" über Prinz Kit in "Cinderella" bis zum Agenten in "Bodyguard": Am 18. Juni wird Richard Madden 40.
Catelyn Stark (Michelle Fairley, 62) erkennt noch, dass Lord Bolton (Michael McElhatton, 62) ein Kettenhemd unter seinem Mantel trägt - doch es ist zu spät. Die Starks sitzen in der Falle: Zuerst wird die schwangere Königin Talisa Maegyr (Oona Chaplin, 40) getötet, dann Robb Stark (Richard Madden), König des Nordens, und schließlich auch Catelyn selbst. Lord Bolton setzt Robb den finalen Stich ins Herz: "Die Lennisters lassen Euch grüßen."